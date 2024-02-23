سعد لمجرد يصل لهذا الرقم بـ "محتال الحب"

ميرنا وليد - بيروت - استطاع الفنان المغربي سعد لمجرد ان يصل بأغنيته "محتال الحب" الى المليون مشاهدة بعد 4 ايام من طرحها.

أغنية "محتال الحب" من كلمات رامي شلهوب، وألحان وتوزيع موسيقي جمال ياسين، والكليب من إخراج كريم بنيس.

و تقول كلمات الأغنية: "محتال الحب... بيبيّن سهل بنظرة... ولمّا منحب... ما منقشع شي بالمرة... بياخدنا من كل شي حوالينا... من الوقت بيسرقنا... بيمشّينا مطرح ما بدّه... وما بيسأل شو بدنا...محتال الحب بيبيّن سهل بنظرة ولمّا منحب ما منقشع شي بالمرة محتال الحب ما بيتعذّب ما بيحكي بيسكن بالقلب بس بنظرة وبضحكة".

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