هيفا وهبي تتألق بفستان أبيض من الدانتيل .. ورسالة حب مبطنة تثير التساؤلات

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، صوراً جديدة لها التقطتها خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، وتألقت بفستان أبيض قصير اللون من الدانتيل، ونسقته مع معطف من الفرو باللون الأبيض، وانتعلت حذاءً عالٍ باللون الزهري اللماع، وعلقت على الصور: "حين أحصي النعم التي أملكها أحسبك مرتين.
هذا هو مقدار ما تعنيه بالنسبة لي".
وعلق الجمهور حول ما تعنيه هيفا وهبي في هذا التعليق، فهل قصدت أنها في علاقة حب جديدة؟ أم أنها قصدت في تعليقها الجمهور الذي يعني لها كثيراً ودعمها؟
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