بالفيديو- ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تحقق نجاحاً إستثنائياً وتتأهل إلى مرحلة نصف النهائي في مسابقة ملكة جمال العالم

ميرنا وليد - بيروت - تحقق ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون نجاحاً إستثنائياً، خلال مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم، وأمس كانت قد تأهلت إلى مرحلة TOP 25 من مسابقة Beauty with Purpose، أما اليوم فبعد أن ألقت خطاباً مؤثراً ضمن مسابقة Head to Head، التي يتم فيها تقييم ذكاء وحديث المتسابقات، تأهلت ياسمينا إلى الـ Top 5، ما يضمن تأهلها الى مرحلة نصف النهائي في الحفل النهائي.



ياسمينا تأثرت وبكت خلال تكلمها عن حقوق الإنسان، خصوصاً أنها من وطننا لبنان الذي يتألم، وأشارت أيضاً إلى حقوق بعض النساء المهدورة، مؤكدة أنها تريد أن تكون صوتهن.