"تقنيات الذكاء الاصطناعي" ضمن لقاءات تثقيفية متنوعة بالبحيرة

ياسر رشاد - القاهرة - نظم فرع ثقافة البحيرة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المقدم في إطار ضمن برامج وزارة الثقافة.

واستقبل قصر ثقافة الطفل بدمنهور عددا من طالبات مدرسة الشهيد مصطفى سلمان الإعدادية، بدأت الفعاليات بجولة تفقدية للتعرف على الأنشطة المقدمة، والاطلاع على الكتب والإصدارات المتاحة للأطفال بالمكتبة.

أعقب ذلك لقاء بعنوان "تقنيات الذكاء الاصطناعي" أوضح خلاله محمد القليني مدرب نادي التكنولوجيا، تاريخ الذكاء الاصطناعي الذي يرجع إلى فترة الخمسينيات بالقرن العشرين، كما قام بتعريف الطالبات بأهم البرامج التي تعتمد على هذه التكنولوجيا والمستخدمة في البرمجة والترجمة وكتابة النصوص وتصميم الصور بشكل تفاعلي، مع توضيح كيفية الاستفادة من هذه التقنيات في المجالات الحياتية.

وعقد مركز الإبداع الفني بدمنهور لقاء تناولت خلاله إيمان القمحاوي مسئول التمكين الثقافي كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة سواء السمعية أو البصرية أو الحركية، وذلك ضمن الأنشطة المنفذة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.

وأعد بيت ثقافة الدلنجات يوما ترفيهيا لطلاب مدرسة التربية الفكرية، تضمن ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، وعرض مسرح عرائس، إلى جانب مسابقات ترفيهية وتوزيع هدايا عينية على الفائزين.

فيما شهدت حضانة التكوين بدمنهور ورشة حكي حول استقبال شهر رمضان الكريم، تلاها مناقشة كتاب بعنوان "وسائل النقل" وفقرة رسم على الوجه وسط تفاعل كبير من الأطفال.

فرقة السويس تواصل عروضها بنوادي المسرح الإقليمي

من ناحية أخرى، وضمن برامج وزارة الثقافة، تواصل فرقة نادي مسرح السويس تقديم عروضها في سادس أيام الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر".

جاء العرض الأول بعنوان "Escape room" فكرته مأخوذة عن كتاب "زمن الغم الجميل" للكاتب عمر طاهر، وتدور أحداثه حول اختلاف اتجاهات البشر بين الماضي والحاضر من حيث أسلوب التفكير، نوعية المشكلات، والتواصل الاجتماعي، مستوى الثقافة والفن، والتعليم.. وغيرها، وهو من إعداد فاطمة مصطفى وإخراج آيات زيدان.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "رصد خان" تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أحمد عبد الحكم، وتدور أحداثه داخل قصر مهجور يعيش به " ابن غانم" الجد الذى أمضى حياته بحثا عن كنز قارون المدفون تحت قصره، ويحاول الأحفاد البحث عن الكنز الذى لن يتم الحصول عليه إلا بالدم، فيبدأون بقتل بعضهم البعض وتتصاعد الأحداث.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وأقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، وتأتي ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة د. أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

ويشهد إقليم القناة وسيناء هذا الموسم تقديم 28 عرضا منها عرض لفرع ثقافة شمال سيناء، 3 عروض لفرع جنوب سيناء، 7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة بورسعيد 9 عروض، بينما قدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض مسرحية