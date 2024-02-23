رمضان 2024.. طرح الملصق الدعائي الأول لمسلسل "نظرة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الصفحة الرسمية لقناة روتانا خليجية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن الملصق الدعائي الأول لمسلسل "نظرة حب" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وعلق المسؤول عن الصفحة على الملصق: "طرح البوستر الأول لمسلسل نظرة حب الذي يجمع النجمين باسل خياط وكارمن بصيبص لأول مرة على الشاشة طيلة شهر رمضان المبارك.. ترقبوه حصريًا على شاشة روتانا خليجية.. متحمسين لهذه الثنائية الجديدة؟".

مسلسل "نظرة حب" من تأليف رافي وهبي، إخراج حسام علي، ويجمع لأول مرة بين باسل خياط وكارمن بصيبص في قصة تدور أحداثها في إطار اجتماعي رومانسي.