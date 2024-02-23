شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين موضوع مهم وإنتاج ضخم تم تصويره بين 3 قارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنتاج ضخم وضعته الشركة المتحدة من أجل الرهان على مسلسل الحشاشين، الذى يتم عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، العمل الذى أثار حالة كبيرة من التفاعل بمجرد الإعلان عنه، خاصة لموضوعه الذى يناقش أحد أهم الطوائف فى تاريخ الحركة الإسلامية والعالم أجمع.

العمل الذى يتطرق لتلك الحركة وقائدها حسن الصباح تم تصويره بين ثلاث قارات هى أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

كما قام مهندس الديكور أحمد فايز ببناء قلاع وقصور ومدن ضخمة فى مصر من أجل خروج العمل بالشكل الذى يليق به، خاصة لما يناقشه من فترة تاريخية صعبة.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.