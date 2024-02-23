إليكم تفاصيل فيلم مينا مسعود الجديد “عيسى الدجال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الممثل المصري مينا مسعود، لبدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “عيسى الدجال”، خلال الفترة المقبلة، ليُعد الفيلم الثاني له في السينما المصرية بعد فيلم “في عز الضهر” الذي انتهى من تصويره قبل أكثر من عامين، ولم يُحدد موعد طرحه في صالات السينما حتى الآن.

وقال مصدر من داخل الفيلم إن مينا مسعود، سيطل على جمهوره بشخصية مختلفة، حيث يتناول الفيلم، قصة شاب مسلم معتدل، فجأة تتغير حياته رأسًا على عقب، عندما يتعرف على عناصر من إحدى الجماعات الإرهابية، والتي تحاول السيطرة على أفكارها، وتدفعه لتنفيذ عملية إرهابية ضمن مخططهم، وبالفعل يستجيب لرغباتهم ويستعد لارتكاب جريمة، لكن تحدث مفاجأة تغير من مجرى الأحداث تمامًا، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة فيلم مينا مسعود الجديد، عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوي، ورنا رئيس، ونانسي صلاح، ومحمود حجازي، وإسلام حافظ، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف هيثم نبيل، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان من المقرر أن يخوض بطولة هذا الفيلم، الفنان أمير المصري، إلا أنه اعتذر عن المشروع، لانشغاله بتصوير مسلسل “مليحة” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2024، مع الفنانين دياب، وميرفت أمين وأشرف زكي، إذ وجد صعوبة بالغة في تنسيق مواعيد التصوير.

يذكر أن فيلم “في عز الضهر”، يشارك في بطولته بجانب مينا مسعود، كل من إيمان العاصي، ومحمود حجازي، وميرنا نور الدين، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، وإيهاب فهمي وآخرين، وهو من تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول رحلة صعود زعيم عصابات دولي يرتكب العديد من عمليات الاحتيال حول العالم، ومن المقرر ترجمته إلى أكثر من لغة منها الإنجليزية.

وعُرض مؤخرًا لمينا مسعود، فيلم The Sacrifice Game، بطولة أوليفيا سكوت ويلش، كلوي ليفين، جاس كينوورثي، باتريك كرتون، ماديسون بينز، وتدور الأحداث خلال عطلة الكريسماس وأعياد الميلاد، تقضي الطالبتين بالمدرسة الداخلية سامانثا وكلارا نهاية العام وحدهما بعيدًا عن الأهل والأصدقاء، ولكن تأخذ الأمور منعطفًا صادمًا حينما تهاجمهما عصابة.