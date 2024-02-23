بعد أنباء انفصالهما.. توم كروز يتخذ خطوة جدية نحو الزواج من صديقته الروسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار أنباء عن انفصال النجم العالمي توم كروز عن حبيبته الروسية إلسينا خايروفا التي تصغره بـ25 عاماً، يبدو أن الأمور بدأت بينهما تتخذ مساراً جدياً وذلك بعد نحو ثلاثة أشهرٍ من لقائهما الأوّل.

ووفقاً للتقارير، فإن النجم الأميركي التقى طفلَيْ إلسينا للتعرف عليهما، إذ إن خايروفا، البالغة من العمر 36 عاماً، التي يقال إنها ابنة سياسي روسي معروف، لديها ابن وابنة من زواجها السابق من رجل الأعمال الروسي وتاجر الألماس ديمتري تسفيتكوف.

وانفصل الزوجان تسفيتكوف وخايروفا عام 2021، وتصدر هذا الانفصال عناوين الصحف العالمية بسبب الملايين التي كانت موضوع النزاع، بما في ذلك: قصر في ساري بإنجلترا، وخمس شقق بلندن، و«بنتلي»، و«فيراري»، ومجوهرات «كارتييه»، وأعمال فنية للرسام الفرنسي بيير أوغست رينوار، والفنان الروسي مارك شاغال.

وقال تسفيتكوف، في ديسمبر الماضي، إن طلاقهما كلّفه 150 مليوناً إسترلينياً (ما يعادل 188 مليون دولار)، وإنه أنفق 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 12 مليون دولار) على الملابس، ومليونَيْ جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) لشراء حقائب اليد، خلال زواجه من إلسينا، الذي دام 11 عاماً.

وبعد تأكيد نبأ دخول كروز في علاقةٍ عاطفية مع إلسينا، وجّه ديمتري تسيتكوف تحذيراً إلى نجم «المهمة المستحيلة»، وقال إنه يجب على النجم أن يُبقي محفظته فعّالة دائماً، لأن حبيبته الحالية تتمتع بذوقٍ فاخر وباهظ الثمن، مشيراً إلى أنه، بغض النظر، عمّن تحب طليقته؛ فإن عليه أن يدرك أنها تحب أرقى الأشياء في الحياة.

وسبق أن تم رصد كروز مع خايروفا، لأول مرة، في حفل أقيم بداية ديسمبر في ساحة جروسفينور، حيث «ظلا معظم الليل يرقصان» معاً.

وأوضحت مصادر مقربة من الطرفين، أن الثنائي أصبحا قريبين جداً خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنهما يحرصان كثيراً على عدم التقاط صور لهما معًا؛ لأنهما يريدان الحفاظ على خصوصيتهما.

ولدى كروز، صاحب الـ61 عاماً، ثلاثة أطفال، إذ تبنى «إيزابيلا»، وابنه «كونور»، عامَيْ 1992، و1995، مع زوجته السابقة الممثلة نيكول كيدمان، ولديه ابنته «سوري» (17 عاماً)، من زوجته السابقة الممثلة كاتي هولمز.

والتقى نجم الأكشن الشهير «المليونيرة» خايروفا، عندما أحضرها أحد أصدقائه إلى حفل شاي، يقيمه كل يوم أحد بمنزله في «هايد بارك» بلندن، حيث كان يشعر براحة أكبر في لندن مما كان عليه في لوس أنجلوس، وكان يستضيف التجمعات الأسبوعية في فترة ما بعد الظهر لحشدٍ من النخبة لتوطيد علاقاته بهم.

وتشير بعض المصادر إلى أن لدى كروز، في منزله اللندني، خدماً وكعكاً محلي الصنع، وأن كل شيء بريطاني للغاية، حتى إن طاقم كروز قام بتعيين منسق موسيقى، وإن الضيوف وقعوا على اتفاقيات عدم الإفصاح.

ومنذ فترةٍ، أكدت بعض التقارير أن كروز كان يتسوق لشراء شقق في المملكة المتحدة، بعد وقوعه في حب لندن.