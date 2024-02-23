إلهام شاهين تبدي موقفها الصريح من الاعتزال.. وهل لجأت للأدوية لإنقاص وزنها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة إلهام شاهين ضيفةً على برنامج “الراديو بيضحك” الذي تقدّمه الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة الراديو 9090، حيث تحدثت خلال اللقاء عن مشوارها الفني، مؤكدةً أن فكرة الاعتزال لم تخطر في بالها من قبل.

وقالت إلهام: “أنا باحترم تاريخ المرأة المصرية لأنه أقوى تاريخ للمرأة في الكون، وأول امرأة تحكم في التاريخ هي الملكة حتشبسوت، ويسري الجندي جابلي مسلسل عن شجرة الدر وقالوا الأعمال التاريخية بتتكلف كتير أوي ومعرفناش نعمله، زي ما حصل في فيلم حتشبسوت”.

وعن مدى رضاها عما قدّمته من أعمال خلال مشوارها الفني، قالت: “مش ممكن أكون راضية 100% عن كل ما قدّمته، وبدايتي كانت قوية جداً وأفلامي من أهم الأفلام في السينما المصرية، وفي فترة كان بيجيلي فيها أفلام كتير أكيد كان في إخفاقات، ولكن حتى الغلط بتعلّم منه، وعارفة إن إمكانياتي أكبر من ده”.

وعن العمل الذي لم يعجبها بين كل أعمالها، قالت إلهام شاهين: “رسالة فيلم “موت سميرة” باكرهها أوي، وبزعل من نفسي جداً لما أفتكر إني عملت الفيلم ده، والفيلم ده كان إساءة للملحن الكبير بليغ حمدي وأنا بعشقه، وأنا كنت صغيرة في السن وقت ما قدمت الفيلم، وعيب إن إحنا قدّمناه، وعيب إن مصر عملته”.

وتابعت: “إحنا اهتمامنا بما هو تافه، ومحدش بيركز في ندوات المهرجانات الفنية، يعني المهرجانات بتعمل كتب عن السينما والفنانين المكرّمين، وكل الاهتمام بيكون على اللي اتكعبلت وكل ما هو تافه، وده في كل المهرجانات”.

وعن تأثير السوشيال ميديا فيها، قالت: “أنا مبتابعش السوشيال ميديا، ووجودي عليها بسبب تحركاتي والمهرجانات اللي بحضرها، أنا واخدة الجانب الإيجابي”.

وكشفت إلهام السبب وراء خسارتها الواضحة للوزن، قائلةً: “خدت حقن بتاعة سكر علشان أخسّ وده مش صح، وكل الأدوية بتاعة التخسيس خدتها وتعّبتني، وروحت لدكتور بيعمل أجهزة لشد الجسم لأني مش رياضية، والأدوية سدت نفسي ومبقتش آكل خالص”.

وعن الدور الذي تتمنى تقديمه، أوضحت: “أنا قدمت كل نوعيات الأدوار ومبقاش في جديد، بقى يجيلي أدوار مكرّرة مع إن الأعمال حلوة أوي، وممكن يكون غيري من النجمات عمله وأنا عايزة أكون جديدة ومفاجأة”.

أما عن فكرة الاعتزال فقالت إلهام شاهين: “قلت لو مجاليش أدوار جديدة ممكن أبعد وميهمنيش أقعد في البيت، مش اعتزال لأني عمري ما فكرت في الاعتزال ولا جه على بالي، لكن أوقّف لغاية ما ييجي الجديد”.