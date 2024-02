خاص وبالفيديو - نادين شمّاس تحول كتابها The Stage is Yours لعرض مسرحي .. وهذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - وقّعت الفنانة والكاتبة والمخرجة اللبنانية نادين شمّاس كتابها الجديد بعنوان The Stage Is Yours، ومن خلال هذا الكتاب توجه نادين القارئ إلى إكتشاف ذاته الحقيقية وإلى تولي إدارة حياته وإخراجها.

وعن كتابها تقول نادين :"يعد هذا الكتاب بمثابة دليلك النهائي لإعادة اكتشاف ذاتك الأكثر أصالة، واستعادة سيادتك الكاملة وصنع حياة تتجاوز أحلامك الجامحة. بوحي من عالم المسرح، ستتعلم كيفية صياغة سيناريو مستقبلك، وتتولى دور المخرج لتشكيل قصة حياتك، واختيار طاقم الممثلين الداعمين بعناية لمرافقتك في رحلتك الاستثنائية وبكل ثقة. تأخذ مركز الصدارة تحت الأضواء. استعد للكشف عن نفسك الحقيقية للعالم بينما تجعل من حياتك العرض الأكثر جاذبية على وجه الأرض، من زاوية 360 درجة وأنت جالس على مقعد مدير الحياة." نادين نشأت في لبنان، وتابعت الغناء والتمثيل بشغف، وتعمقت في الدراما وفنون المسرح. مهّد هذا الشغف الطريق لمهنة ناجحة في التمثيل والإنتاج وإخراج المسرحيات. وعند انتقالها إلى دبي، أسست أول أكاديمية للإنتاج المسرحي للأطفال والفنون المسرحية، حيث قدمت العلاج بالدراما لكل من الأطفال والكبار في عام 2000.

يتجلى التزام نادين بالتنمية الشخصية والمهنية في شهاداتها في البرمجة اللغوية العصبية، والتربية الإيجابية، والعلاج التحويلي، والعلاج بالتنويم المغناطيسي، والتنويم المغناطيسي على المسرح، مما جعلها أول منومة مغناطيسية على المسرح في الشرق الأوسط. من خلال الجمع بين خبراتها المتنوعة، قامت بتقديم نهج الـ TLD® الذي يهدف إلى توجيه الأفراد للتواصل مع هويتهم الحقيقية وتحقيق دعواتهم وأهدافهم في الحياة.

تم تضمين هذا النهج المبتكر في كتابها "The Stage is Yours"، حيث تشارك خبراتها الغنية وتقدم الـ TLD Method® أو The Life Director Method.

يعد الكتاب بمثابة شهادة على تفاني نادين، حيث تستمد رؤى من سنوات من المعرفة والخبرة العملية، مما يخلق مورداً قيماً للنمو الشخصي واكتشاف الذات.

وفي خطوة مميزة قدمت نادين كتابها ضمن عرض مسرحي على خشبة مسرح مونو، وموقع "الفن" تواجد في الحدث وكان لنا لقاء مع نادين تحدثنا فيه عن الكتاب وكواليس تحضيره كما تحدثنا عن كواليس تحضير العرض المسرحي وعن الـ الـ TLD Method® وعما إذا كانت تحضر لأعمال غنائية قادمة.

كما تحدثت نادين خلال العرض المسرحي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وكيف تغلبت عليه من خلال قوتها وإيمانها بالله.

تفاصيل اللقاء في الفيديو المرفق:

