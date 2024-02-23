وفاة مخرجة تليفزيونية شهيرة

ميرنا وليد - بيروت - توفيت منذ قليل، المخرجة التلفزيونية سميحة الغنيمي، والتي تعتبر واحدة من أشهر المخرجات اللاتي عملن في مجال الأفلام التسجيلية.



وأعلنت المخرجة المصرية سامية شلبي، وفاة زميلتها سميحة، في منشور نشرته عبر حسابها الرسمي.

وكتبت سامية في منشورها: "سميحة الغنيمي واحدة من أهم مخرجات التليفزيون المصري، اتجهت إلى مجال الفيل التسجيلي عام 1970 عندما قدمت أول أفلامها عمال التراحيل وكان من 10 دقائق، وجرى تصويره في محافظة الشرقية، وجميع من ظهروا في ذلك الفيلم كانوا من اختيارها".

وأضافت: "لتنطلق بعدها في تقديم الأفلام التسجيلية الشهيرة مثل الخيول العربية، نغم عربي، حارة نجيب محفوظ، قناة السويس، عاشق الروح، رنين الماضي، سيفونية حب، قصر عابدين، متاحف الأسرة العلوية، قصر القبة، قصر الطاهرة، قصر المنتزه، كان حبا، رنين الماضي، القاهرة رؤية ذاتية، وغيرها الكثير والكثير من الأفلام التسجيلية".

وشددت سامية على أن الراحلة، تعد واحدة من جيل الرواد، كما كانت تمتاز بالإصرار والعمل الدؤب والإهتمام بالتفاصيل.

وتعرضت الراحلة سميحة لأزمة صحية في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، استدعت نقلها لأحد المستشفيات وحجزها بغرفة العناية المركزة.