ميرنا وليد - بيروت - تفاعلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع طرح البرومو الرسمي لمسلسل "ع أمل" بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، وكتبت: "مبروك ماغي كل التوفيق والنجاح".

من ناحيتها ماغي ردت على تعليق نادين، وكتبت: "حبيبتي يا نادين.. ومبروك لإلك.. الله يوفقك وبالنجاح الكبير على قد تعبك وشغفك".

وكانت ماغي قد شاركت متابعيها، مقطع فيديو قصيراً، كشفت من خلاله كواليس استعدادها لتصوير الإعلان الترويجي لمسلسلها الجديد "ع أمل"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وظهرت ماغي في الفيديو، وهي تقوم بتحضير قناع خاص لوجهها، ستضعه قبل الظهور في إعلان مسلسلها.

وبدا في الفيديو أن هذا الأمر إستغرق وقتاً طويلاً، إذ ظهرت ماغي برفقة مجموعة من الأشخاص، الذين قاموا بوضع مستحضرات على وجهها قبل لصق القناع".

يشار إلى أن مسلسل "ع أمل" من تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا، وإنتاج شركة "إيغل فيلمز" لصاحبها المنتج جمال سنان، ومن بطولة الممثلين ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، مهيار خضور، إلسا زغيب وكارول عبود.

كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب نجيم تتفاعل مع طرح البرومو الرسمي لـ "ع أمل".. وماغي بو غصن ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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