بالفيديو - وصول شيرين عبد الوهاب إلى لبنان من أجل حفلها وفادي أبو عاصي بإستقبالها

ميرنا وليد - بيروت - وصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى بيروت، يوم أمس إستعداداً لإحياء حفلها في الفوروم دو بيروت غداً.



وكان في استقبال شيرين متعهد الحفلات اللبناني المبدع فادي أبو عاصي، والذي دائماً يعطي الفنانين حقهم وقيمتهم في حفلاته، كما تحظى السهرات التي ينظمها بالكثير من النجاح ودائماً تكون مكتملة العدد.

وتحظى شيرين بجماهيرية كبيرة في لبنان حيث ينتظر الجمهور حفلاتها بفارغ الصبر، وتلاقي اعمالها الكثير من النجاح بين مستمعيها اللبنانيين الذي يحبون صوتها وإحساسها، فكيف لو إجتمع ذلك مع متعهد حفلات ناجح وهو فادي أبو عاصي؟

