شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يستمتع بوقته مع حبيبته الروسية فى لندن وسط شائعات انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد أن النجم العالمي توم كروز مستقر وسعيد فى لندن مع صديقته إلسينا خيروفا وسط تكهنات بأن نجم هوليوود قد انفصل عن الفتاة الروسية، وحسب ما نشره موقع Us Weekly فإن نجم المهمة المستحيلة لا يستبعد إمكانية الزواج للمرة الرابعة فى ذلك الوقت، حيث لا يشعر النجم بقلق بشأن المستقبل.

وأكد المصدر أن كلاهما سعيدان في لندن ويستقران مع دائرة اجتماعية ثرية، وأضاف المصدر أن الثنائي يمكنهما الجلوس والتحدث لساعات حول الشؤون العالمية والفنون والثقافة والتاريخ والرياضة.

وفي الوقت نفسه، ادعى تقرير لصحيفة ذا صن أن كروز "خفف من لقائته" مع خيروفا بعد شهرين فقط من إعلان علاقتهما علنًا خلال حفل أقيم في ساحة جروسفينور بلندن، وأشار انه على الرغم من أن كروز انفصل عن الجميلة الروسية، إلا أنه لا يزال يريد أن يكون صديقًا لها لأنهما يعيشان في نفس المبنى السكني في لندن.



توم كروز وإلسينا خيروفا

وعلي جانب آخر عينت شركة Paramount العالمية الكاتب العالمى إيهرين كروجر، مؤلف فيلم Top Gun: Maverick، لكتابة الجزء المكمل للعمل الشهير الذي طرح العام الماضي وحقق إيرادات ضخمة في سباق شباك التذكر العالمية وحصد الجوائز.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي توم كروز، من المرجح أن يعود للطيران من جديد فى التكملة الجديدة للفيلم الأشهر في تاريخ الطيران الحربي Top Gun، وسيتم تعيين جو كوسينسكي لإخراج اخر أجزاء السلسلة.

ومن المرجح عودة كروز الأصغر سناً مايلز تيلر وجلين بأول، لمزيد من الإثارة على ارتفاعات عالية، وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إعلان كروز عن توقيعه على صفقة غير حصرية لتطوير الامتيازات والأفلام الأصلية لشركة Warner Bros.

حقق فيلم "Top Gun: Maverick" نجاحا كبيرا لشركة باراماونت، التي حاولت على مدى عقود إيجاد طريقة لإعادة كروز إلى عالم الطيران، وسبق وتم ترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وحقق ما يقرب من 1.5 مليار دولار، مما يجعله الفيلم الأكثر شعبية في مسيرة كروز المهنية.