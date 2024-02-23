شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرجة سميحة الغنيمى بعد صراع مع المرض.. وسامية شلبي تنعيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المخرجة سامية شلبي، على نعى المخرجة الراحلة سميحة الغنيمي، وذلك عبر حسابها على "فيس بوك" بكلمات قالت فيها: "سميحة الغنيمي واحدة من أهم مخرجات التليفزيون المصري، اتجهت إلى مجال الفيلم التسجيلي عام 1970 عندما قدمت أول أفلامها عمال التراحيل وكان من 10 دقائق، وجرى تصويره في محافظة الشرقية، وجميع من ظهروا في ذلك الفيلم كانوا من اختيارها".

استكملت المخرجة بالتليفزيون المصرى سامية شلبى: "لتنطلق بعدها في تقديم الأفلام التسجيلية الشهيرة مثل الخيول العربية، نغم عربي، حارة نجيب محفوظ، قناة السويس، عاشق الروح، رنين الماضي، سيفونية حب، قصر عابدين، متاحف الأسرة العلوية، قصر القبة، قصر الطاهرة، قصر المنتزه، كان حبا، رنين الماضي، القاهرة رؤية ذاتية، وغيرها الكثير والكثير من الأفلام التسجيلية".