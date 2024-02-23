ياسمينا زيتون تشق طريقها بنجاح في مسابقة ملكة جمال العالم… اليكم ما حدثَ في الساعات الماضية

نجحت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في التأهل ضمن أفضل ٤٠ مشتركة أو Top 40 في مسابقة ملكة جمال العالم لعام ٢٠٢٣ الّتي ستُقام في الهند، بعد وصولها إلى أفضل ٥ مشتركات Top 5 ضمن مشروع “الجمال الهادف” أوBeauty with a Purpose تحت عنوان تحدي Head-to-Head التابع للمنظمة الجمالية والذي يهدف لإشراك متباريات ملكات جمال العالم في القضايا والمخاطر الّتي تهدّد العالم.

واختارت ياسمينا تسليط الضوء من خلال فيديو تفصيلي على أهداف التنمية المستدامة وتحديداً الأمن الغذائي، ما أدّى إلى تأهلها ضمن أفضل ٢٥ من أصل ١١٤ مرشحةً حول أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣.

وقد نالت القضيّة التي اختارتها ياسمينا، والتي عملت عليها طوال فترة انتخابها، اهتمام أعضاء لجنة تحكيم المسابقة.

وفي مرحلة متقدمة، شاركت ياسمينا في عرض تقديمي مع المشتركات المتأهلات، حيث شرحت فكرة موضوعها وأهمية إيجاد حلول له.

ومن خلال مشروعها، تمكنت الشابة اللبنانية من شق طريقها نحو أفضل ٥ مشتركات ضمن تحدي “Head-to-Head”، وأمّنت مكانتها ضمن أفضل ٤٠ مشتركة في ملكة جمال العام لعام ٢٠٢٣.

كما أعلنت صفحات Miss World الرسمية أسماء المشتركات الـ٥ وهنّ من بوتسوانا، نيجيريا، زيمبابوي، إنكلترا ولبنان.

يُذكر أن ياسمينا كانت قد توجهت إلى الهند في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في الحفل المنتظر بنسخته الـ٧١، الّذي سيُقام يوم السبت ٩ آذار في الهند وسيتم نقله مباشرةً عند الساعة الرابعة بعد الظهر عبر شاشة الـLBCI.

وتواكب قناة “ال بي سي اي”ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون في هذه المرحلة من مسابقة ملكة جمال العالم.