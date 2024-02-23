“حاجة مبهجة تليق بيكم”.. تامر حسني يشوّق جمهوره لأغاني الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم المصري تامر حسني السبب الذي دفعه لتأجيل إصدار أغنية “يانهار أبيض”، وذلك في منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي قال فيه: “يا شباب يا جميل، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن أغنية (يانهار أبيض)، الحقيقه إن الأغنية دي محتاجة توقيت أفضل يوسع لها علشان تنتشر صح، فتم تحويلها لأغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وأنتوا طيبين”.

وأضاف: “الأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات وأحزان الشتا اللي كأبتكم بيها… مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيّط، فإن شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف”.

ووجّه تامر سؤالاً لجمهوره حمّله طلباً منهم إذ قال: “سؤال مهم أوي محتاج ردّه منكم وبمنتهى الصراحة، كل حد فيكم يقوللي أكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم “هورمون السعادة” كله وشكراً”.

يُذكر أن تامر حسني أعلن عن طرح ألبوم “هورمون السعادة” بشكل كامل عبر كل المنصات الرقمية، ومنها “يوتيوب” وSpotify و”أنغامي”.