أحمد الفيشاوي يتلقى ضربة قوية قبل عرض فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان أحمد الفيشاوي لموقف لا يُحسد عليه، وذلك من خلال فيلميه الجديدين “عادل مش عادل” و”السيستم”.

ففي اليوم الذي عُرض فيه فيلم “السيستم” الذي يتشارك أحمد الفيشاوي بطولته مع الفنان طارق لطفي في دور السينما في سبع دول عربية، وذلك بعد طرحه في مصر منذ حوالى ثلاثة أسابيع، فوجئ الفيشاوي بتهديد فيلمه “عادل مش عادل” الذي بدأ عرضه منذ أكثر من شهرين بالسحب من دور السينما لعدم تحقيقه إيرادات تسمح باستمرار عرضه.

ووفقاً لتقارير شركات التوزيع، لم يحقق فيلم “عادل مش عادل” أكثر من ألف جنيه أمس (الخميس)، وهو ما يضعه تحت مقصلة السحب من دور العرض.

من ناحية أخرى، أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “السيستم” عن بدء عرضه أمس (الخميس) في 227 دار سينما عربية في المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين والعراق، بالإضافة إلى الأردن ولبنان على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بهما لاحقاً.

فيلم “السيستم” هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بعد تعرّضه لحادث في حياته، ويجسّد أحمد الفيشاوي دور هذا الشاب، بينما تلعب بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم… وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتتطور الأحداث في إطار القصة، ما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة، في إطار اجتماعي لايت، والفيلم هو بطولة: طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، وبسنت شوقي، ونسرين طافش، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم، والمذيعة الأردنية راندا جبر…، ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.