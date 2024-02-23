ريم سامي تتعرض لحادث سير مروع.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية ريم سامي، وابنة شقيقها المخرج المصري محمد سامي، لحادث سير مروع أثناء عودتهما من المطار في القاهرة.

وتحدث والد ريم، رجل الأعمال المصري، سامي عبد العزيز، عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له ابنته وحفيدته.

ونشر سامي صورة السيارة المحطمة عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق: "اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة على ما أكرمتني به بنجاةابنتي وحفيدتي من حادث عند عودتهما من المطار.. حيث قام السائق الذي يحمل الحقائب بصدم السيارة التي يركبونها من الخلف وأحدث بحفيدتي ردوداً في رأسها.. ربِّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين".

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن تشارك ريم سامي في السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل، بمسلسل "للأذكياء فقط"، وستؤدي فيه دور دكتورة جامعية.

المسلسل من تأليف فليمون صبحي، ريمون صبحي، وفادي صبحي، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن بطولة الممثلين حمدي الميرغني، رنا رئيس، كريم عفيفي ومحمود البزاوي.



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