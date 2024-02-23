هل تتصالح ميغان ماركل مع كيت ميدلتون؟

ميرنا وليد - بيروت - قالت بعض التقارير العالمية، أن ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، قد اتصلت بكيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام، وذلك بعد إجراء الأخيرة جراحة في البطن.



وكشفت التقارير أن خطوات المصالحة بين كيت ميدلتون، وميغان ماركل قد بدأت خلف الكواليس.

وبحسب التقارير، فإن ميغان قد اتصلت أيضاً بالملك تشارلز الذي خضع مؤخراً أيضاً لعملية في البروستات قبل تشخيصه بمرض السرطان.

ولفتت مصادر مقربة من العائلة الملكية، إلى أن ميغان تدعم هاري في الاقتراب من عائلته مُجدداً، وذلك بعد الأزمات الصحية المتتالية التي تمر بها العائلة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن كيت مستعدة للمصالحة مع ميغان، إلا أنها لن تتدخل فيما يخص علاقة زوجها الأمير ويليام بشقيقه الأصغر هاري.