تارا عماد : "مامتي كانت متحمسة قوي تشوفني في المسلسل ده" - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية تارا عماد، صورة البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد " جودر "، عبر خاصية الحالة في حسابها وأرفقت الحالة بتعليق كتبت فيه :" مامتي كانت متحمسة قوي تشوفني في المسلسل ده" .



وكانت والدة الممثلة تارا عماد قد توفيت في 3 شباط 2024، وأقيمت جنازتها في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما أقيم العزاء هناك وحضر عدد كبير من الممثلين والفنانين العزاء لمواساتها .

وتتناول قصة مسلسل جودر حوّل عدد من الأساطير التي ذكرت في كتاب ألف ليلة وليلة، وهو بطولة الممثل ياسر جلال، الذي سيلعب دور "جودر".

والجدير بالذكر أن مسلسل "جودر" المعروف سابقًا بـ"ألف ليلة وليلة" هو من بطولة الممثل المصري ياسر جلال الذي سيجسد شخصية جودر وهو بطل العمل، ويشارك بالبطولة الى جانبه كل من الممثلة نور اللبنانية، و ياسمين رئيس، وأحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى.



