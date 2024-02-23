طرح البرومو الرسمي لمسلسل "خالد نور وولده نور خالد" بطولة شيكو وكريم محمود عبد العزيز- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، البرومو الرسمي للمسلسل، وظهرت فيه العديد من المشاهد التي تجمع الممثل المصري شيكو، بالممثلين المصريين كريم محمود عبد العزيز وشريف رمزي.



ونشر شيكو عبر حسابه الخاص، برومو المسلسل، وعلق كاتباً: "رمضان 2024 يارب يعجبكم".

​​​​وتدور أحداث مسلسل "خالد نور و ولده نور خالد" في إطار كوميدي حول الخلافات الزوجية، من بطولة الممثلين كريم محمود عبد العزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.