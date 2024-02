إميلي بلانت عانت من التأتئة في صغرها وهكذا تخلصت منها .. وهذه نبذة عن حياتها

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية إميلي بلانت، وهي ممثلة بريطانية معروفة بأدوارها في فيلم The Devil Wears Prada (2006)، وThe Young Victoria (2009)، وEdge of Tomorrow (2014)، وThe Girl on the Train (2016)، وغيرها الكثير.



ولد بلانت في 23 شباط 1983 في روهامبتون، جنوب غرب لندن، إنغلترا، تلقت إميلي تعليمًا صارمًا في مدرسة إبستوك بليس، وهي مدرسة خاصة مختلطة في روهامبتون، ومع ذلك، كانت إميلي بلانت في صغرها تعاني من التأتأة، منذ أن كانت طفلة في الثامنة من عمرها.

أخذتها والدتها إلى دروس الاسترخاء، والتي لم تفعل شيئً،. وصلت إلى نقطة تحول عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، عندما طلب منها أحد المعلمين بذكاء أن تلعب شخصية بصوت مختلف، وقال: "أنا أؤمن بك حقًا". انتهى الأمر بلانت باستخدام اللهجة الشمالية، وقد نجحت في ذلك، واختفت تلعثمها.

وفي الفترة من 1999 إلى 2001، ذهبت بلانت إلى هورتوود هاوس، وهي أفضل مدرسة داخلية مختلطة حيث كانت تتفوق في الرياضة والتشيلو والغناء. كما أنها حصلت على عامين من دراسات الدراما في دورة المسرح في هيرتوود. في آب 2000، تم اختيارها لأداء في مهرجان ادنبره. تم تسجيلها من قبل وكيل، كينيث مكريدي، الذي قادها إلى ويست إند وبي بي سي، وسجلت أدوارها في العديد من الأعمال الدرامية على المسرح وكذلك في الإنتاجات التلفزيونية، مثل حرب فويل (2002)، هنري الثامن (2003). ) و الإمبراطورية (2005). في عام 2001، ظهرت بدور "جوين كافنديش" أمام السيدة جودي دينش في إنتاج السير بيتر هول لمسرحية "العائلة الملكية" على مسرح هايماركت. ولهذا الدور، فازت بجائزة Evening Standard Award لأفضل وافد جديد. في عام 2002، لعبت دور "جولييت" في فيلم "روميو وجولييت" في مهرجان شيشستر المرموق.

وصعدت مسيرة بلانت المهنية إلى الشهرة العالمية بعد أن لعبت دور البطولة في دور "إيسولدا" أمام أليكس كينغستون في فيلم "الملكة المحاربة" (2003). وبعد عام، حصلت على إشادة من النقاد لأدائها المتميز بدور "تامسين"، وهي فتاة جميلة متعلمة جيدًا، ساخرة ومخادعة تبلغ من العمر 16 عامًا في فيلم "صيف الحب" (2004)، وهي قصة فتاتين وحيدتين من طرفين متقابلين. من الكومة الاجتماعية. تقاسمت إميلي بلانت وشريكتها النجمة ناتالي برس، جائزة إيفنينج ستاندرد للأفلام البريطانية لأفضل الوافد الجديد الواعد. في عام 2005، أمضت بضعة أشهر في أستراليا لتصوير فيلم Irresistible (2006) مع سوزان ساراندون وسام نيل. قدم بلانت أداءً مثيرًا للإعجاب بدور "مارا"، مدمرة شابة ماكرة تتصرف بجنون وتثير جنون العظمة لدى الآخرين خلسة. واصلت أيضًا عملها على التلفزيون البريطاني، حيث لعبت دور البطولة بدور "ناتاشا" في فيلم ابنة جدعون (2005) للمخرج ستيفن بولياكوف، مقابل بيل نيغي، وهو الدور الذي فاز بها بجائزة جولدن جلوب لعام 2007 لأفضل أداء لممثلة في دور داعم.

واصلت خط لعب الشخصيات المتلاعبة مثل "إيميلي"، وهي مساعدة لاذعة لميريل ستريب في فيلم The Devil Wears Prada (2006). أضاف أداء بلانت مع لمسة عصابية بعدًا من السخرية إلى الكوميديا، واكتسب اهتمامًا كبيرًا بالإضافة إلى وظائف جديدة: في دراماتين مقابل توم هانكس، ثم في دور البطولة في دراما الفترة، The Young Victoria (2009). تشمل أحدث أعمالها ظهورها كتاجرة تحف "جوين كونليف" في فيلم The Wolfman (2010) وكراقصة الباليه في The Adjustment Bureau (2011).إميلي ممثلة متعددة الاستخدامات وشخصية متعددة الأوجه. تشمل مواهبها الغناء والعزف على التشيلو. وهي أيضًا ماهرة في ركوب الخيل.

في 28 آب 2009، أعلن بلانت وكراسنسكي خطوبتهما. تزوج الثنائي في 10 تموز 2010، في منزل صديقهما جورج كلوني، على بحيرة كومو في إيطاليا. ويعيش بلانت وكراسنسكي في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ولديهما طفلان .