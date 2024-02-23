ميرنا وليد - بيروت - نشرت "شاهد" عبر حسابها الرسمي، البرومو التشويقي لمسلسل "المداح - أسطورة العودة"، المنتظر طرحه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

وشوق الفنان المصري حمادة هلال متابعيه، لدوره في المسلسل "المداح" ، ونشر البوستر الرسمي الخاص به عبر حسابه الخاص.

وظهر حمادة هلال في البرومو، بشخصية الشيخ صابر الذي يواجه صراعاً وحرباً جديدة بالعالم الخفي من خلال وقوع العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة.بالقف

ويشهد الجزء الجديد من المسلسل انضمام عدد من الممثلين من أبرزهم الممثل المصري فتحي عبد الوهاب.

ويعد مسلسل "المداح" من أهم المسلسلات التلفزيونية التي لاقت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وتم عرض الجزء الأول منه في عام 2021.

وتم تقديم الجزء الثاني منه عام 2022 والجزء الثالث عام 2023 ويشهد موسم دراما رمضان المقبل عرض الجزء الرابع منه.

ومسلسل المداح من إخراج أحمد سمير فرج، وبطولة عدد كبير من الممثلين، من بينهم: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، سهر الصايغ، أحمد بدير، حنان سليمان، خالد سرحان، دياب، حمزة العيلي، محسن محيي الدين.

كانت هذه تفاصيل خبر طرح البرومو الرسمي لمسلسل " المداح - أسطورة العودة".. وحمادة هلال يشوق متابعيه لدوره في المسلسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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