رمضان 2024.. "WATCHIT" تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "سر المسجد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت منصة "WATCHIT- واتش أت" البوستر الرسمي لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشر حساب "واتش أت" على إنستجرام، بوستر المسلسل، وحمل تعليق: "انتظروا مسلسل سر المسجد على WATCHIT رمضانك عندنا".

كما كشفت في وقت سابق عن أسماء الشخصيات التي ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: "سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها".

"سر المسجد" هو مسلسل رسوم متحركة، ديني عن تعاليم الدين السمحة والتربية الدينية السليمة للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد، كما يقدم حلا لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال مثل التنمر والسرقة وغيرها.

اقرأ أيضا:

"نفس اليوم".. هكذا احتفلت حلا شيحة بعيد ميلادها وذكرى زواج والديها

مروان خوري: "تأخرت في قرار الزواج بس مليح إني أخدته"