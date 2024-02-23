بسمة بوسيل تنشر صورا تجمعها بنجلها.. والجمهور: تامر الصغنن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة، تجمعها بنجلها آدم، ظهرت خلالها ترتدي اللباس التقليدي المغربي.

وعلقت بسمة على الصور "الكندورة المغربية، الجابادور المغربي، اللباس التقليدي المغربي، جمعة مباركة".

ونالت الصور إعجاب الجمهور، وعلقوا: "تامر صغير، تامر الصغنن، إنها الأم المغربية يا سادة، صورة دافئة جدا وحنينة، ما شاء الله تبارك الرحمن أحسن أم في الدنيا وأحسن لباس مغربي وأحسن مين يلبسهم، ما شاء الله ادومي ربنا يحميه يا رب ويكون ليك سند ولأخواته، بسمة كل جمعة حطي لينا صور باللباس المغربي بغينا نشوفو تاليا وأمايا إن شاء الله المرة الجاية بحبك يا أحلى سومي".

جدير بالذكر أن بسمة وتامر حسني أعلنا انفصالهما قبل عدة أشهر، بعد زواج دام لعدة سنوات، وأثمر عن ثلاثة أطفال.