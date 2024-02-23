"دياب وسلمى".. سنة أولى بطولة مطلقة في دراما رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تخوض الفنانة سلمى أبو ضيف والفنان محمد دياب تجربتهما الأولى في البطولة المطلقة هذا العام بموسم دراما رمضان 2024 بمسلسلي "أعلى نسبة مشاهدة" و "مليحة".

ونستعرض لكم تفاصيل وأبطال وأحداث العملين في السطور التالية:

دياب - مسلسل "مليحة"

يخوض الفنان محمد دياب، بطولة مسلسل "مليحة" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل "مليحة" تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية للمنافسة في مسلسلات رمضان 2024 ، والمقرر عرضه على احدى قنوات "المتحدة" ومنصة "واتش إت".

يشارك في بطولة العمل محمد دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، أمير المصري، حنان سليمان، ومن إخراج عمرو عرفة.

"مليحة" تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الضابط الشاب (أدهم) على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون أوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، وتنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضي الحزين؟.

سلمى أبو ضيف - مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تخوض الفنانة سلمى أبو ضيف، بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل تدور أحداثه حول قصة حقيقة حول "شيماء" وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بتطبيق "تيك توك" وتقع بالعديد من الأزمات.

ويشارك في بطولته ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنتصار،وعدد من الفنانين، ومن تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.