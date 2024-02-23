أبو يطرح أحدث أغانيه "صمم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب أبو عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أحدث أغانيه "صمم" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلماته وألحانه.

الأغنية تأتي ضمن حملة الدعاية الخاصة بمهرجان أسبوع القاهرة للتصميم في نسخته الثانية هذا العام والتي تستمر حتى الثاني من مارس.

ويلعب أبو خلال كلمات الأغنية على المعاني المزدوجة لنفس الكلمة، إذ تجسد كلمة "صمم" معنى الإصرار على النجاح ومواصلة السعي وراء الأحلام بجانب معناها المباشر حول "التصميمات" التي يحتضنها المهرجان مع نخبة من ألمع الخبراء والمصممين خلال فعاليات الأسبوع بين المعارض والجلسات النقاشية وتسليط الضوء على الصناعات الإبداعية المحلية بحضور مصممين عالميين.

أغنية "صمم" تأتي بعد نجاح أحدث أغاني أبو "كدابين"، التي طرحها بالتزامن مع عيد الحب، وسط انتعاشة فنية يعيشها حاليا بعدة أغاني، إذ سبقها أغنية "سستمها"، الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم "السيستم" بطولة النجمين طارق لطفي وأحمد الفيشاوي.