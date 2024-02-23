بالفيديو| أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب.. والجمهور ينتقد إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر حساب برنامج عرب وود (arabwood)، على موقع انستجرام، فيديو للمطربة شيرين عبدالوهاب، أثناء تواجدها في المطار وسفرها إلى لبنان استعدادا لإحياء حفلها المقرر له غدا السبت 24 فبراير.

وتضمن الفيديو لقطات لـ شيرين عند وصولها إلى الفندق والجناح المخصص لها به، وعلق المسؤول عن الصفحة "بعد تأجيل حفلها الأول في لبنان.. شيرين عبدالوهاب تصل إلى بيروت فجر اليوم استعدادا لإحياء الحفل غدًا السبت 24 فبراير".

وانتقد الجمهور إطلالتها وظهورها بملابس تشبه تلك التي يتم ارتدائها في البيت، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "واضح إن السفر جه فجأة أوي، هي لابسة دفاية بيت ولا إيه ده، هي نسيت تغير هدومها سافرت بالبيجامة، واضح عليها التعب الصحي، واضح إنها كانت نايمة وهتروح عليها الطيارة ملحقتش تغير هدومها".

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب طرحت مؤخرًا أغنية الدهب، كما شاركت في إحياء أولى ليالي سعودية مصرية والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية قبل أيام، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وشارك في إحياء الحفل، المطرب ماجد المهندس، "الكينج" محمد منير، الموسيقار عمر خيرت والمطربة ريهام عبدالحكيم.