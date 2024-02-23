اختفاء وفتح المندل.. الغموض يسيطر على برومو مسلسل "لحظة غضب"- رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة واتش إت- watchit، عن البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام قليلة في شهر مارس المُقبل.

ونشرت المنصة البرومو عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، مصحوبا بتعليق "لغز اختفاء شريف محير الكل.. تفتكروا إيه الموضوع؟!".

وضم الفيديو لقطات من مشاهد العمل، تكشف عن بحث جميع الأبطال عن شخص يُدعى شريف اختفى دون سابق إنذار، للدرجة التي تدفع البعض للتفكير في الاستعانة بطفل لفتح المندل للتعرف على مكانه، ليسيطر الغموض على البرومو.

"لحظة غضب" تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، إنتاج طارق الجنايني، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبدالرحمن.