فن ومشاهير

اختفاء وفتح المندل.. الغموض يسيطر على برومو مسلسل "لحظة غضب"- رمضان 2024

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة واتش إت- watchit، عن البرومو الرسمي لمسلسل لحظة غضب الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام قليلة في شهر مارس المُقبل.

ونشرت المنصة البرومو عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، مصحوبا بتعليق "لغز اختفاء شريف محير الكل.. تفتكروا إيه الموضوع؟!".

وضم الفيديو لقطات من مشاهد العمل، تكشف عن بحث جميع الأبطال عن شخص يُدعى شريف اختفى دون سابق إنذار، للدرجة التي تدفع البعض للتفكير في الاستعانة بطفل لفتح المندل للتعرف على مكانه، ليسيطر الغموض على البرومو.

"لحظة غضب" تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، إنتاج طارق الجنايني، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبدالرحمن.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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