رمضان 2024.. السقا وباسم سمرة وطارق لطفي في كواليس مسلسل "العتاولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان باسم سمرة، عن صورة تجمعه مع الفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة" الذي يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024.

ونشر باسم، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "يلا بينا.. العتاولة، رمضان 2024 دعواتكم".

وكانت قناة "MBC مصر" كشفت عن عرضها مسلسل "العتاولة" في موسم مسلسلات رمضان 2024.

كما يعرض مسلسل "العتاولة" أيضا على منصة "شاهد" طوال شهر رمضان 2024.

تدور أحداث العمل داخل إحدى الحارات الشعبية، ويتناول العمل العديد من الشخصيات والنماذج الحياتية التي تبرز جمال الحارة وكل ما فيها.

ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الاتربي، حنان يوسف، وعدد من الفنانين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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