شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الطلاب على روائع المسرح العالمى ضمن النشاط الفنى لمعهد الباليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المعهد العالى للباليه حالة من النشاط الفنى والإدارى برئاسة الدكتورة لمياء محمد عميد المعهد التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة خلال الأيام الماضية والتى تمثلت فى الأنشطة الطلابية أو تحديث إمكانات المعهد بما يتناسب مع قيمته الفنية والأدبية سواء داخل مصر أو محيطها فى الإقليمى حيث يعتبر من الأساسات التى تنطلق منها قوة مصر الناعمة.

وقالت الدكتورة لمياء محمد، عميدة معهد الباليه: "منذ أن شرفت بتولى عمادة المعهد المعهد للباليه وأنا أدرك تمامًا حجم المسئولية الملقاة على عاتقى، نظرًا للمكانة الدولية التى يتمتع بها والشهرة الإيجابية التى يحوزها الراقصون المصريون، والتى تمكنهم من منافسة أشهر الفرق العالمية، سواء على المستوى الفردى أو الجماعى، وما يدلل على ذلك حجم المشاركات والجوائز الدولية التى يحوزها طلابنا، لذلك فهناك مجموعة من الأسس أسعى للحفاظ عليها منذ مراحل اختيار الطلاب إلى مراحل الدراسة النهائية".

وأوضحت الدكتورة لمياء محمد: هناك العديد من الأمور التى تنفيذها خلال الفترة الماضية بناء على الخطة التى تم وضعها بالتشاور مع رئيسة الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة بعد أن توليت عمادة المعهد مباشرة، ومنها "الملابس، وتطوير الأحذية الخاصة بفرق الباليه التى يتم تسليمها للطلاب، وإعادة توزيع القاعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب، وتفعيل معمل اللغات واستخدامه كقاعة للمؤتمرات والبحث العلمى للطلاب والباحثين، بجانب المشاركة بقوة فى الأنشطة الطلابية والمسابقات العالمية، بجانب تدريب الطلاب على أداء وإتقان روائع المسرح العالمى".

وأضافت عميد المعهد الباليه لـ ”الخليج 365”: "كما أن تحديث وتطوير منظومة المعهد للباليه لم تتغافل عن فصول ذوى القدرات الخاصة التى نفخر بوجودهم داخل أكاديمية الفنون ومعاهدها المختلفة بصفة عامة والمعهد العالى للباليه بصفة خاصة حيث أن هناك فصول مخصصة لهم لتدريس فن الباليه من قبل أساتذة المعهد.

وأكدت عميدة المعهد للباليه: "أن العمل ومنظومة التطوير داخل المعهد العالى للباليه يسير وفق آلية مؤسسة ويأتى استكمال للجهود التى كانت تتم خلال الفترة الماضية قبل توليها عمادة المعهد مشددة على أن تلك الجهود والتطويرات ماكانت تتم على ذلك النحو إلا من خلال الدعم الكامل والرعاية التى يحظى بها المعهد من الدكتورة غادة جبارة رئيسة أكاديمية الفنون.