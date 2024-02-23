شكرا لقرائتكم خبر عن وليد فواز بلوك مختلف يعكس صراعا كبيرا مع أحمد العوضى فى مسلسل "حق عرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الفنان وليد فواز ردود فعل مميزة تجاه دوره في مسلسل حق عرب، وذلك بعد ظهوره خلال البرومو الرسمي للعمل، خاصة مع اللوك المختلف الذى تميز به، بالإضافة إلى ظهوره وهو يردد جملاً من شأنها وضع العوضى في أزمات عديدة.

وهو ما جعل جمهور المسلسل على موعد مع تحدٍ كبير خلال أحداث العمل ما بين عرب السويركي الذى يجسد شخصيته العوضى ووليد فواز من ناحية أخرى، ما وضع الجمهور في حالة ترقب لما ستسفر عنه أحداث المسلسل ضمن دراما رمضان 2024.

جدير بالذكر أن المسلسل شعبى وتبدأ الأحداث في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.