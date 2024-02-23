شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يلعب شخصية أدهم ضابط فى سلاح حرس الحدود بمسلسل مليحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب دياب في مسلسل مليحة رمضان 2024، دور أدهم وهو ضابط في سلاح حرس الحدود، وهو من الأعمال المنظرة بقوة خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، وميرفت أمين و أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل و رحاب الشناط و ديانا رحمة و ومروان عايش ومروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مسلسل مليحة تدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم، تتعرف مليحة على الظابط أدهم على الحدود المصرية اليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والدها، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر ولكن هي وأهلها متمسكين برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين؟.