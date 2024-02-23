شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب: سعيدة بمشاركتى فى يحيى وكنوز 3 وهو مسلسل مهم للكبار والصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ليلى عز العرب، لـ"الخليج 365" عن مشاركتها فى مسلسل يحيي وكنوز 3 والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضانى 2024، حيث قالت: يعد مسلسل يحيى وكنوز من المسلسلات المهمة والرائعة وكنت أتابع أجزاءه الماضية وسعيدة به لأنه يقدم للأطفال والكبار لمحة من تاريخ مصر القديمة.

وتابعت عز العرب: عندما عرض علىّ المشاركة فى الجزء الثالث منه فرحت جدًا ووافقت على الفور، وأقدم فى المسلسل دور الدكتورة ماجدة وهى تنتمى لعصابة دولية تقوم بسرقة الآثار وهذا للأسف ما يحدث الآن فهناك من يحاول سرقة آثار بلادنا ونسبها لنفسه، كما أشارك خلال الموسم الرمضاني في مسلسل إمبراطورية ميم وعتبات البهجة.

وفي هذا السياق قال محمد عدلى مؤلف المسلسل لـ الخليج 365 إن المسلسل في جزئه الثالث هو المرحلة الأهم في عمر العمل، حيث يشتبك العمل بشكل واضح مع أي محاولة لتزييف الهوية المصرية.

وأشار محمد عدلى إلى أن الأجزاء الأولى من المسلسل كانت تمهيدًا عن الحضارة المصرية وتوثيقًا لبعض الملوك والملكات، ثم يأتي الجزء الثالث الذي يشتبك بشكل واضح مع الحروب الخاصة بالهوية المصرية، حيث إنه طوال الوقت هناك حروب لسرقة الهوية المصرية وسرقة تاريخنا عن طريق أعمال درامية في منصات أو مقالات عالمية أو أوراق بحثية تنشر في مؤتمرات ليس لها أي دلائل تاريخية وغير حقيقية، موضحًا أن الجزء الثالث يدعم الحفاظ على الهوية المصرية ويؤكد أنها ليست مجرد جنسية، وأن مصر لديها القدرة على تمصير من عاشوا على أرضها حتى لو لم يكونوا مصريين، مثل الإسكندر وكليوباترا وغيرهما.

وأكمل عدلي حديثه بأن المسلسل يشارك فيه ريهام عبد الغفور وعصام السقا وعلاء مرسي وآخرون، والإشراف على المحتوى الدرامي للناقدة والكاتبة الصحفية علا الشافعي، والكتابة على المسلسل بدأت من 10 أشهر.

وأشار عدلى إلى أن المسلسل مغامرة إنتاجية محسوبة ورهان ناجح، مضيفًا: "الحمد لله ربنا كرمنا وأصبح لنا جمهور"، موجهًا الشكر للشركة المتحدة على منح فريق العمل الفرصة، معبرًا عن سعادته بالعمل مع المخرج محمد عيد وعلا الشافعي المشرفة على المحتوى الدرامي.