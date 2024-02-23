أحمد حاتم يتحدث عن تجربة طلاقه .. هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أحمد حاتم عن تجربة انفصاله عن زوجته قائلاً: "أنا كنت متزوج وطلقت من فترة، وعندنا عزيز، وعلاقتي محترمة جدا مع زوجتي السابقة وأهلها وأعتز بهذه العلاقة".



وتابع: "اتفقنا قبل الإنفصال تكون علاقتنا بعزيز قوية جدا، وتفضل علاقة محترمة لصالح الولد"، أشار أحمد حاتم أن شخصيته تغيرت بعد إنجاب ابنه عزيز قائلاً: "حاجات كثيرة إتغيرت في شخصيتي بسرعة، وبقيت أكثر استيعابا وهدوءا، وبقى عندي تقبل زيادة للمسؤولية".

وأضاف: "بقيت أدي من وقتي ومجهودي أكثر علشان أشوف الولد كل يوم تقريبا بمشاوير بعيدة، وأشكر والدته وكل العيلة".|وشدد أحمد حاتم عن عدم نيته تكرار تجربة الطلاق قائلاً: "أتمنى إني لا أكرر التجربة ولا أستمر عايش لوحدي، وأتمنى لما أكرر تجربة الزواج تكون الحياة مستقرة أكثر، وأتمني نفس الشيء وكل الخير من قلبي للست اللي كانت في حياتي".

وكان هذا التصريح خلال لقائه مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم " .

