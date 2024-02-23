من كواليس "العتاولة"..باسم سمرة يطل على الجمهور إلى جانب أحمد السقا و طارق لطفي

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري باسم سمرة على الجمهور من خلال صور عبر حسابه الخاص، ظهر فيها من كواليس تصور مسلسه القادم "العتاولة" الذي سيعرض في سباق المسلسلات الرمضاني لهذا العام، و ظهر إلى جانبه في الصور الممثلان المصريان أحمد السقا و طارق لطفي، و حمس باسم الجمهور لهذا العمل من خلال التعليق بالقول : "يلا بينا لعتاولة رمضان 2024 دعواتكم".



من جهة أخرى، كان استذكر الممثل المصري أحمد السقا، فيلم "الجزيرة" الذي طرح عام 2007، وذلك بصورة تجمعه بـ باسم سمرة، والذي يشاركه بطولة مسلسله الجديد "العتاولة".

وعلق السقا على الصورة، قائلاً عبارة من مشهد من فيلم "الجزيرة"، حيث كتب: "حط يدك فى جيبك.. وطلع مسدسك.. وصفية يا حسن صفية.. وهتبقى الكبير".

