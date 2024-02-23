شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تجسد دور مندوبة مبيعات بشركة إكسسوارات فى مسلسل فراولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد نيللى كريم شخصية فراولة ابنة حارس عقار وقارئة جيدة للفنجان ضمن أحداث مسلسل فراولة الذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان 2024، وخلال الحلقات الأولى تلتحق فراولة بالعمل مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

وتخوض نيللى كريم فى فراولة تجربة جديدة فى الكوميديا إذ تظهر بدور فتاة تدعى "فراولة" ابنة حارس عقار ومحترفة فى قرائة الفنجان، وتواجه العديد من التحديات والمواقف الكوميدية إلى أن تتحول مسيرة حياتها وتصبح سيدة مجتمع، ويأتى تقديم نيللى الكوميديا بعد نجاحها فى مسلسل "بـ 100 وش" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2020.

وقدمت نيللى كريم في رمضان الماضى مسلسل عملة نادرة وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبو رية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفى، على الطيب، أحمد فهيم، رمزى العدل، نهى صالح، ريم رؤوف، نهى صالح، تامر ضيائى، إيمى إسلام، أحمد الشافعى، أحمد البدرى، وئام مجدى، أشرف السلكاوى وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.