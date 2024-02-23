شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم بعد انفصاله عن زوجته: "أعتز بعلاقتنا وابنى أثر فيّ بسرعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد حاتم خلال حلوله ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجى على، عن أن لديه طفل يدعى عزيز عمره سنة و7 أشهر، وأنه منفصل عن زوجته منذ فترة.

وقال أحمد حاتم: "أنا مطلق من فترة، وعندنا عزيز وفيه علاقة محترمة معها ومع أهلها وبعتز بيها جدًا، وعلاقتنا بعزيز قوية جدًا، ومتفقين على كده من قبل الانفصال من أجل الولد، وعزيز بقى سنة و7 أشهر".

وعن علاقته بابنه، أوضح: "أثر فيّ وغير فيّ جدًا بسرعة، وبقيت أكثر استيعابًا وهدوءًا، وتقبل للمسئولية زيادة، وأني لازم أشوفه كل يوم تقريبًا".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم السينمائية فيلم "المطاريد"، الذي شارك في بطولته أيضًا: تارا عماد، محمود الليثي، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوى، وغيرهم من الفنانين.