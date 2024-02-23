شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يجب أن تعرفه عن مسلسل "جودر" لـ ياسر جلال فى رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024 عرض مسلسل جودر ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو مكون من (15 حلقة) ومن بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث و إخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

المسلسل فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.