شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تروج لمسلسل "سر إلهى" بنشر البوسترات الفردية للأبطال.. صور والان مع تفاصيل الخبر
روجينا
مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.
تدور أحداث مسلسل "سر إلهى" في إطار اجتماعى تشويقى، حول نصرة، التي تتعرض للظلم من أقرب الناس لها، بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل نصرة للقاهرة تاركة المنصورة، ثم تتهم في قضية قتل، لتخرج منها أقوى وتحاول الانتقام.
يوسف الأسدى
أحمد سلامة
محسن منصور
محمود حجازى
رشا مهدي
نهى عابدين
مي سليم
مراد مكرم
رنا رئيس
محمد ثروت
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