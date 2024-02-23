watch it تروج لمسلسل "سر إلهى" بنشر البوسترات الفردية للأبطال.. صور

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل "سر إلهى" المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، حيث نشرت بوسترات فردية لأبطال العمل، على رأسهم النجمة روجينا، وعلقت عليها: "انتظروا النجمة روجينا في مسلسل سر إلهي على WATCHIT، رمضانك عندنا".



روجينا

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

تدور أحداث مسلسل "سر إلهى" في إطار اجتماعى تشويقى، حول نصرة، التي تتعرض للظلم من أقرب الناس لها، بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل نصرة للقاهرة تاركة المنصورة، ثم تتهم في قضية قتل، لتخرج منها أقوى وتحاول الانتقام.