فادي إبراهيم ينقل إلى العناية المركزة وعائلته تصدر بياناً عن حالته الصحية

ميرنا وليد - بيروت - حصل تطور مفاجئ فيما يتعلق بالحالة الصحية للممثل اللبناني فادي إبراهيم، إذ جرى نقله بصورة عاجلة إلى العناية المركزة في المستشفى التي يتعالج بها وقد دخل في غيبوبة.



وأصدرت عائلة الممثل اللبناني بياناً توجهت به إلى جمهوره ومحبيه ومما جاء فيه :"بعد طول المدة التي أمضاها فادي إبراهيم في العلاج، ونظراً للمضاعفات التي حصلت معه مؤخراً، تم نقله إلى العناية المركزة ومنعت عنه الزيارات.

وأضاف بيان عائلة إبراهيم :"نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عجم صور أي بيان بخصوصحالته من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله".

من موقع الخليج 365 نتمنى الشفاء العاجل للممثل فادي إبراهيم ليعود إلى عائلته ومحبيه سليماً معافى.