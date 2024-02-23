محمد عطية يتسمر بتضامنه مع فلسـ طين .. بهذه الطريقة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري محمد عطية فيديو له عبر حسابه، يتضامن فيه مع فلسـ طين، ويظهر عطية في الفيديو وهو يرتدي الكوفية الفلسطيـ نية، ويشرب القهوة، على أنغام أغنية : "leve palestina " وعلق عطية على الفيديو كاتباً :" دائما في قلبي" وإشارة النصر معلم فلسـ طين .



ويعبر عطية دائماُ عن دعمه للشعب الفلسـ طيني، ودائماً ما ينشر الفيديوهات الداعمة لغـ زة منذ بداية الأحداث في السابع من تشرين الأول، حيث أطل في إحدى المرات بفيديو على صفحته الخاصة، وقال: "الفيديو دة مش الغرض منه المزايدة على حد لكن الهدف منه اني بناشد كل الناس المؤثرين على السوشيال ميديا فنانين، لاعيبة كرة، انفلونسرز، بلوجر هنسأل لاحقا عن شعب تم إبادته بالكامل قدام عنينا وإحنا بنتفرج".