طلاق بسمة ماهر وأحمد كشك رسميًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلنت الفنانة بسمة ماهر عن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان أحمد كشك وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "فيس بوك".

ونشرت "بسمة" بوست أعلنت خلالها عن طلاقها قائلة: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم تم الطلاق الرسمي بيني وبين أبو بنتي".

واحتفلت "بسمة" بعقد قرانها على "كشك" عام 2019 وانجبا ابنتهما "كيان".

وشاركت "بسمة" طليقها "كشك" مؤخرًا بطولة مسلسل "المداح ج3: أسطورة العشق" بطولة الفنان حمادة هلال الذي عرض بموسم رمضان 2023.

يذكر أن الفنان أحمد كشك يشارك في مسلسل "العتاولة" بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم السمرة والمقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

تجاوز الـ65 مليون.. مخرج "الحريفة": "توقعت يعدي ٢٠ مليون".. وأحلم بتقديم "كليوباترا" (حوار)