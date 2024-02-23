شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يهدي تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي لوائل الدحدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما فى دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الاعلامي عمرو الليثي، وقال في كلمته: سعيد وفخور بهذا التكريم وبعتبره أنه للبرنامج اللي قدرنا من خلاله نعمل أكثر من 20 ألف عملية للأطفال، وساعدنا أكثر من 30 ألف غارمة، ووفرنا أكثر من 20 الف فرصة عمل، وتكريمي أعتبره تكريم لبرنامج واحد من الناس، وهذه الجائزة هي وسام على صدري للبرنامج الذي أنهي به مشواري في مجال الإعلام، وأهدي الجائزة للصحفي الكبير وائل الدحدوح.

ومنح المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من سامح الصريطي وأحمد فؤاد سليم، هالة صدقي والتي اعتذرت عن الحضور، ومنح المهرجان جائزة المركز الخاصة للمخرج شريف عرفة، والفنان نادي سعد،

حضر عدد من الفنانين لحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكى المصري للسينما فى دورته الـ 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان منهم، أحمد فؤاد سليم، المايسترو نادر عباسي، مدير التصوير أحمد المرسي، وعمرو الليثي، الفنانة حورية فرغلي، الكاتب عبد الرحيم كمال، الفنان جميل برسوم، الفنان عماد رشاد، سامح الصريطي وزوجته الفنانة حنان.

وتشكلت لجنة تحكيم الدورة الـ72 من، الفنانة حنان مطاوع، الفنانة داليا مصطفى، الفنان أحمد شاكر، الكاتب والمؤلف عبد الرحيم كمال، مدير التصوير إيهاب محمد على، الناقد الفنى على الفاتح، المونتير كمال الملّاخ، الموسيقار مصطفى الحلوانى.

واختارت اللجنة العليا للمهرجان 6 أفلام وفقاً للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من أصل 43 فيلماً، عُرضت تجارياً هذا العام، إلى جانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، والأفلام المشاركة بالمسابقة الرسمية لهذه الدورة هى: فيلم "أنا لحبيبى" للمخرج هادى الباجورى، فيلم "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد، فيلم "بيت الروبى" للمخرج بيتر ميمى، فيلم "وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!" للمخرج عمر هلال، فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.