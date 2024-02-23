ناتالي بورتمان عن الذكاء الاصطناعي: قد نصبح بلا وظيفة قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة ناتالي بورتمان عن رأيها بالذكاء الاصطناعي وتأثيره المحتمل على مهنتها، في مقابلتها الجديدة مع مجلة “فانيتي فير” في عددها السنوي لهوليوود.

وسُئلت النجمة خلال المقابلة عمّا إذا كانت تشعر أنّ التكنولوجيا تشكّل تهديدًا لمعيشتها، لتجيب الأخيرة بالقول: “لا أعرف إن كنت أعتبر ذلك “تهديداً” لأنّه يبدو وكأّنها مجرد شكل آخر سيكون متواجداً، وهو أمر مثير للاهتمام دائماً في الفن، ومن يدري أين يمكن أن يأخذنا ذلك”.

إلاّ أنّ النجمة أشارت إلى أنّها تعتقد أنّ قريباً هناك احتمال كبير ألّا تحصل على وظائف. ولم يكن لبورتمان أي تفاصيل محدّدة عن طريقة التعامل مع القلق المتزايد بشأن الذكاء الاصطناعي، مضيفة: “أعتقد أننا سنكتشف ذلك عندما يحدث الأمر”.

وكانت الممثلة قد عبرّت عن استيائها من “تراجع السينما” في عصر وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين، بخاصة لجهة تبّدل نظرة الأجيال إلى مختلف أشكال الترفيه.

وأشارت النجمة إلى أنّ الأفلام شهدت تراجعاً كشكل أساسيّ من أشكال الترفيه، معتبرةً أنّ هذا التغيير في النظرة إلى السينما ليس أمراً سلبياً، مقارنة إيّاه بالـ”سيف ذو حدّين”.