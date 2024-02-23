إخلاء المشجعين من حفل تايلور سويفت في أستراليا.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجهت النجمة تايلور سويفت بعض العقبات قبل بداية عرضها الافتتاحي في سيدني أستراليا، بسبب أحوال الطقس الصعبة، حيث اضطر القائمون على الحفل إجلاء المشجعين جزئيًا من ملعب أكور في سيدني.

وفي التفاصيل، كان من المقرّر أن تبدأ الحفلة في الساعة 6:20 مساءً بالتوقيت المحلي، إلى أن تعتلي سويفت المسرح في الساعة 7.30 مساءً. غير أنّه نتيجة تخوف المسؤولين في المكان من البرق الخطير، طُلب من قسم من الحاضرين في القسم السفلي من المعلب إخلاء المكان والاحتماء.

وتُظهر مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الذعر، فيما تدافع آلاف من المعجبين ليغادروا مقاعدهم ويتجهوا نحو الأماكن المحمية بسقف.

وفي أحد المقاطع، يمكن سماع أحد العاملين وهو يقول: “نظراً إلى حالة الطقس، تمّ تأجيل وقت بدء العرض. ابقوا محتمين حتى إشعار آخر واتبعوا ما يرد على الشاشات في المكان وتعليمات الموظفين. ابقوا في أمان وتذكّروا أن تكونوا لطيفين مع مَن حولكم”.

لكن المياه عادت إلى مجاريها في نهاية المطاف، واعتلت سويف المسرح في حوالى الساعة 7.50 مساءً، فيما تمّ استبعاد عرض سابرينا كاربنتر التي كان من المفترض أن يسبق عرض سويفت، أقلّه من حفل ليل الجمعة.