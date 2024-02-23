حركة “مي تو” مستمرة.. هل تفضح جوديث غودريش المعتدين الجنسيين في حفل جوائز “سيزار”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت وسائل إعلام فرنسية أن حركة “مي تو” تستعد لتحركات مساء اليوم (الجمعة) على هامش حفل توزيع جوائز “سيزار” César Awards، النسخة الفرنسية من حفل توزيع جوائز “أوسكار”، مع تزايد اتّهامات وجّهتها ممثلات بالتعرض للاعتداء والاستغلال الجنسي ضد مخرجين أكبر منهنّ سنّاً، مع بداية مسيراتهن الفنيّة.

ومن المتوّقع أن تُلقي جوديث غودريش خطاباً حول العنف الجنسي، لا سيما أنّها اتّهمت قضائياً أخيراً مخرجيَن باغتصابها وهي في سنّ المراهقة، مؤكدةً أن بينوا جاكو الذي يكبرها بـ 25 عاماً اعتدى عليها حين كانت في سنّ الـ14، وأن جاك دويون الذي يكبرها بـ 28 عاماً اعتدى عليها بعد عام واحد.

وقالت في حديثها لإذاعة “فرانس إنتر” إن العلاقة مع جاكو أثناء تصوير فيلم “المتسوّلون” عام 1986، شابها العنف والحبس والسيطرة.

وفي سياق متصل، يواجه الممثل جيرار دوبارديو (75 عاماً) تهمة جديدة بالاعتداء الجنسي، لتنضم إلى شكاوى مواطنتيه الممثلتين ‏شارلوت أرنو وإيلين داراس، والصحافية ‏والكاتبة الإسبانية روت باسا.