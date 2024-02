كورتني كارداشيان تكرم والدها الراحل في ذكرى ميلاده الـ80

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في منشور مؤثر على إنستغرام، قدمت كورتني كارداشيان التحية لوالدها الراحل روبرت كارداشيان في ذكرى ميلاده الثمانين، مشاركةً لحظاتهما معاً وذكرياتهما الجميلة.

وشاركت كورتني صوراً قديمة لها مع والدها عندما كانت طفلة. وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “والدي كان سيبلغ اليوم 80 عاماً. أتمنى لو كان بإمكاني أن أغني له يوم ميلاد سعيد وأسمع أحد نكاته المضحكة مرة واحدة على الأقل”. وأضافت: “كان لديه أفضل حس من الفكاهة وجعل الحياة أكثر متعة، كل رحلة بالسيارة، كل وجبة، مشاهدة الأفلام.. كان يجعل كل شيء ممتعاً وخاصاً. يوم ميلاد سعيد لأفضل أب في العالم”.

وعلقت كريس جينر على المنشور كاتبة: “أفضل أب على الإطلاق”، وكذلك كتبت كلوي: “أفضل أب في العالم!!! هو ملاكنا”.

كما شاركت كورتني صورة أخرى لها عبر خاصية الإستوري مع شقيقها روب في طفولتهما، وكتبت: “التسعينيات!!! هذه كانت الملابس التي اشتراها لي والدي من السوق.. إطلالتي تبدو رائعة مع الجوارب والقميص المنسق وكذلك أكسسوار الشعر “.

وفي نوفمبر الماضي، عبرت كيم عن محادثة جمعتها بوالدها قبل وفاته، وقالت نجمة الواقع التي فتحت قلبها عن طلاق والديها في مقابلة مع GQ، “إن والدها حثها على العناية بأشقائها قبل وفاته بسبب سرطان المريء”.

وقال لها روبرت: “أعلم أنك ستكونين بخير. يبدو لي وكأنني أستطيع رؤية المستقبل. أعلم أنك ستكونين بخير، لكن فقط اعتني بأشقائك من أجلي. فقط تأكدي من أنك تعتني بهم”.

روبرت كارداشيان، المعروف بكونه محامي الدفاع الذي شهد له العالم بعد مشاركته في فريق الدفاع القانوني لأو. جي. سيمبسون في عام 1995، روبرت كان متزوجاً من كريس جينر منذ عام 1978 حتى عام 1991، ولديهما أربعة أطفال هم روب، وكيم، وخلوي، وكورتني. توفي روبرت في سبتمبر 2003. قبل أربع سنوات من أن تصبح عائلته شهيرة عالمياً من خلال برنامج “Keeping Up With The Kardashian”، بعد معاناة مع سرطان المريء عن 55 عاماً.