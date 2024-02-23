تبلغ قيمتها 21 مليون دولار.. خزانة ملابس لم تروا مثيلاً لها في منزل جنيفر أنيستون!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعطت النجمة الأميركية جنيفر أنيستون معجبيها نظرة على خزانة ملابسها داخل قصرها في بيل إير بكاليفورنيا الذي تبلغ قيمته 21 مليون دولار يوم الأربعاء عبر منشور جديد على إنستغرام.

وفي الواقع، فإن خزانتها بحجم متجر لبيع الملابس، به صفوف وممرات من الملابس معلقة بشكل أنيق ومرتبة حسب اللون والأسلوب.

أما الردهة الخاصة بها فإنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب فريق أنيستون المكون من خمسة مساعدين عاملين على الأقل مع وجود مساحة إضافية.

وتمكنت خزانة الملابس أيضًا من استيعاب معدات الإضاءة التجارية ومنطقة منضدة الزينة على طراز هوليوود مع مرآة محاطة بمصابيح كهربائية وكرسي مريح وجدار من رفوف الأحذية.

وبالتالي، فإن الخزانة ليست سوى جزء واحد من القصر الفخم الذي تتقاسمه نجمة مسلسل “فريندز” الشهير مع كلابها الثلاثة. وتمتلك أنيستون المنزل منذ عام 2011.

وتكشف النجمة الّتي تعيش حياةً خاصة جدًا من حين لآخر لمحات عن منزلها وأسلوب حياتها، ولهذا السبب كان المعجبون متحمسين لإلقاء نظرة من الداخل على منطقة تبديل الملابس الخاصة بها.